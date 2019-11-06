Кандидатам в депутаты созданы равные условия для ведения предвыборной агитации - миссия СНГ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатам в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва созданы равные условия для ведения предвыборной агитации. Такая оценка дана в промежуточном отчете миссии СНГ о ходе наблюдения за подготовкой выборов, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

"По мнению наблюдателей от Содружества, агитационный период проходит в целом в соответствии с требованиями Кодекса, кандидатам в депутаты созданы равные условия для ведения предвыборной агитации и доступа к средствам массовой информации, - говорится в промежуточном отчете. - Однако имеют место факты несоблюдения отдельными кандидатами установленных Кодексом ограничений при проведении предвыборной агитации. В подобных случаях окружные комиссии применяют меры по пресечению нарушений вплоть до отмены регистрации кандидатов".

Миссия отмечает, что избиратели широко и подробно информируются о работе по подготовке выборов. На сайте Центральной комиссии предоставляется необходимая нормативно-правовая и статистическая информация, относящаяся к избирательной кампании. Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в Беларуси миссия изложит в итоговом документе после проведения выборов.

Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании 4 сентября. В ее составе на 6 ноября аккредитован 461 наблюдатель, представляющий Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Постоянный комитет Союзного государства, Исполнительный комитет Содружества. На долгосрочной основе работают 48 наблюдателей.

"Миссия работает открыто и гласно, ее деятельность освещается в прессе, теле- и радиопередачах. Штаб миссии выпускает информационные сообщения о ходе наблюдения за подготовкой выборов. Долгосрочные наблюдатели от Содружества открыты для общения с представителями средств массовой информации, в том числе в регионах республики", - отмечается в отчете.-0-