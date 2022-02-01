Карпенко: процесс выдвижения национальных наблюдателей продолжается

Во время встречи
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс выдвижения национальных наблюдателей продолжается, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко по итогам встречи с первым заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ, руководителем Штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.
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Фото Павла Орловского