"Категорически не приемлем политизацию темы пандемии". Беларусь высказалась об отчете США о происхождении COVID-19

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало публикацию в США отчета о расследовании происхождения SARS-CoV-2. Соответствующий комментарий пресс-службы МИД опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

Недавно национальная разведка США опубликовала отчет о расследовании происхождения SARS-CoV-2, в котором она пытается обвинить Китайскую Народную Республику если не в разработке вируса, то в укрытии информации, необходимой для борьбы с ним. "Такой вывод делается на основе мнения представителей разведывательного сообщества, профессиональная квалификация которых в сфере эпидемиологии и вирусологии нам неизвестна. При этом авторы данного текста предпочитают не замечать очевидные и широко известные факты сотрудничества Китая с международными здравоохранительными структурами и международным сообществом в целом по тематике борьбы с распространением SARS-CoV-2. Они также игнорируют мнение 80 государств - членов Всемирной организации здравоохранения, среди которых и Беларусь, более чем 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров из более чем 100 стран и регионов, которые выступили против политизации вопроса об источнике вируса и поддержали совместный доклад КНР и ВОЗ по этой теме", - отметили в пресс-службе министерства.

В МИД подчеркнули, что сейчас важно тесное взаимодействие и заинтересованное сотрудничество ученых всего мира в этой сугубо научной работе. По оценкам ВОЗ, КНР принимает в ней самое активное участие. По приглашению китайской стороны эксперты ВОЗ дважды побывали в Китае для проведения исследовательской работы.

В начале года состоялась 28-дневная совместная инспекция китайских и международных экспертов, по итогам которой опубликован доклад с авторитетными научными выводами. "Беларусь категорически не приемлет политизацию и инструментализацию темы пандемии. Считаем, что научное сотрудничество, особенно в таких чувствительных для всего мира вопросах, должно быть свободным от любого влияния и давления. Убеждены, что только скоординированные совместные международные усилия позволят эффективно противостоять пандемии COVID-19", - заявили в ведомстве.-0-