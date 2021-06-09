Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер - Кочанова

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Казахстан для нас друг, соратник и надежный стратегический партнер. В этом нет никакого сомнения. Подтверждение тому - высокий уровень политического диалога между нашими странами в разных сферах жизнедеятельности. Конечно, в этом огромную роль играют руководители наших стран. Тот уровень взаимоотношений, выстроенный между главами государств, сегодня может быть примером для сотрудничества во всех сферах и для других государственных органов", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, тесное сотрудничество налажено и между правительствами Беларуси и Казахстана. "Сейчас на самом высоком уровне прорабатывается дорожная карта сотрудничества, готовится визит премьер-министра. Но прежде всего мы ждем с ответным визитом руководителя Казахстана в Беларусь. Эти встречи очень важны и знаковы для наших стран и нашего сотрудничества, - отметила спикер. - Есть перспективы сотрудничества между парламентами наших стран. Мы будем еще более тесно взаимодействовать в этом направлении".

Наталья Кочанова подчеркнула, что у стран есть перспективы абсолютно по всем направлениям, в том числе в сфере экономики. "В прошлом году, к сожалению, у нас товарооборот несколько просел. Но радует, что уже в первом квартале этого года ситуация выравнивается. Я думаю, что наши кооперационные связи позволят выйти на новую ступень в сотрудничестве в экономической сфере", - заявила она.

В свою очередь Аскар Бейсенбаев поблагодарил Наталью Кочанову за теплый прием и возможность встречи. "Наши страны всегда поддерживают друг друга. Казахстан благодарен Беларуси за поддержку инициатив на международной арене. По многим вопросам наши позиции схожи", - сказал он.

Посол отметил, что в Казахстане очень тепло относятся к Беларуси и белорусам. "В Казахстане сложилась такая тенденция, что белорусское - это всегда качественное и надежное. С каждым годом растет количество товаров из Беларуси, растут взаимоотношения между нашими бизнесменами. Многие бизнесмены открывают для себя Беларусь. Приезжая к вам, знакомясь, они влюбляются в вашу страну. Невозможно не влюбиться в это государство, в этот край и людей, которые на своем веку пережили очень трудные времена, были на грани выживания. У казахов в их истории также было три этапа, когда они могли исчезнуть с карты мира. Но мы это пережили. В Казахстане есть много природных богатств, но вы богаче, потому что у вас есть самое дорогое - ваши люди, трудолюбивые и ответственные. Казахстан и Беларусь - стратегические партнеры, и основу этому заложили дружественные отношения наших президентов. Благодаря этому взаимоотношения поднялись на новый дружеский, высокий уровень. Мы эти отношения поддерживаем и развиваем", - заключил он.-0-

Аскар Бейсенбаев

Фото Максима Гучека