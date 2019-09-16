Казахстан не исключает подписания во время визита Лукашенко в Астану соглашения о поставках нефти

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Казахстан рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего взаимодействия в результате предстоящего в октябре визита в Астану Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол рассказал, что казахстанская сторона в настоящее время активно готовится к визиту главы белорусского государства. "Во время приезда Александра Лукашенко в Казахстан намечается большой бизнес-форум, во время которого ожидается подписание ряда контрактов", - отметил он.

По словам дипломата, ведутся также переговоры с "Белнефтехимом" о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. "И мы надеемся, что во время визита Александра Лукашенко в Казахстан соглашение будет подписано", - сказал Аскар Бейсенбаев.-0-