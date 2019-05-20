Казахстан рассчитывает на визит Лукашенко во второй половине года

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане во второй половине года ждут с визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, визит главы белорусского государства в Казахстан позволит закрепить существующие договоренности и вывести двусторонние отношения еще на более качественный уровень.

"Казахстан и Беларусь - это единственные две страны в СНГ, которые имеют соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Производственно-технический опыт Беларуси, достижения в социально-экономическом развитии очень важны для Казахстана, - сказал Ермухамет Ертысбаев. - И двусторонний торговый оборот, и многочисленные связи в гуманитарной сфере - все это имеет очень большое значение для Казахстана, мы дорожим этим".

Посол отметил, что в двусторонней торговле сложился заметный дисбаланс в пользу Беларуси и Казахстан хочет выравнять свои позиции. "У меня была встреча с премьер-министром Румасом и вице-премьером Турчиным, которые с пониманием отнеслись к этому", - добавил он.

Ермухамет Ертысбаев рассказал, что в середине апреля в Беларусь приезжала парламентская делегация Казахстана. Их визит предусматривал и встречу в Национальной академии наук Беларуси. "Мы договорились о крупном инновационном проекте - сборке белорусских летательных аппаратов (беспилотников) в Казахстане. После долгих размышлений, изучения, анализа мы пришли к выводу, что в первую очередь надо работать с Беларусью, потому что соотношение цена-качество и общий менталитет, связи, которые установились между двумя странами, очень важны в реализации этого крупного инновационного проекта", - подчеркнул дипломат.-0-