15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан во время председательства в СНГ особое внимание уделит вопросам безопасности, заявил на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков. Сегодня он презентовал Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации, передает корреспондент БЕЛТА.

"События в Казахстане в январе этого года убедительно доказали первостепенность решения задач по обеспечению безопасности, обороны и правопорядка. Данная тематика вопросов также сохраняет особое значение в контексте развития ситуации в Афганистане", - сказал Марат Сыздыков.

По его словам в Содружестве в этой сфере взаимодействия приняты и реализуются концептуальные программные документы, которые касаются вопросов военно-технического сотрудничества, охраны внешних границ Содружества, совместного противодействия терроризму, торговли наркотиками и другим актуальным вызовам и угрозам безопасности. Также функционируют соответствующие органы отраслевого сотрудничества.

"Казахстанское председательство считает необходимым уделить особое внимание реализации данных документов, в том числе совершенствованию механизмов сотрудничества СНГ в этой сфере, повышению эффективности совместного реагирования отраслевых органов Содружества на возросшие угрозы", - подчеркнул Марат Сыздыков.-0-