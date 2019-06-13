Казахстан высоко оценивает роль Беларуси в ШОС - посол

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан высоко оценивает роль Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Такое мнение сегодня журналистам высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол считает, что "без Беларуси и Казахстана ШОС совершенно невозможен, несмотря на наличие таких крупных держав, как Китай, Россия и другие". Страна наладила тесное сотрудничество со всеми государствами - участницами объединения. Так, она имеет большое значение в реализации китайской инициативы "Пояс и путь", а с Казахстаном и Россией - развивает ЕАЭС. Ермухамет Ертысбаев подчеркнул большую роль Беларуси в союзе и в целом оптимистично высказался о его будущем. "Глубоко убежден, что постсоветские страны, а также Турция, Вьетнам, Иран питают интерес к ЕАЭС и хотят к нему присоединиться. Это крупное интеграционное объединение в хорошем смысле конкурентоспособно и с ЕС, и с Североамериканским соглашением о свободной торговле (НАФТА)", - сказал дипломат.

С таким же оптимизмом Ермухамет Ертысбаев смотрит и в будущее белорусско-казахстанских отношений. Поставленная руководством двух стран задача о достижении товарооборота в $1 млрд практически выполнена. Стороны близко подошли к этой цифре (в прошлом году объем взаимной торговли достиг почти $900 млн. - Прим. БЕЛТА), белорусский и казахстанский бизнес настроены на развитие сотрудничества.

Посол Казахстана принял участие в экспертной встрече, которая состоялась на базе Белорусского института стратегических исследований. Здесь обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, повестка предстоящего в Бишкеке саммита ШОС (Казахстан является ее членом, у Беларуси - статус наблюдателя). Эксперты также подвели итоги президентской избирательной кампании в Казахстане. За кандидата в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,96% избирателей, пришедших в день выборов, 9 июня, на избирательные участки страны. "Выбор казахстанского народа - это выбор стабильности, устойчивого, предсказуемого развития страны и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

Как сообщалось, 13 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.-0-