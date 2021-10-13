Казана-Вишневецкий: все агентства и программы ООН сосредоточены на продолжении работы с Беларусью

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все агентства и программы ООН сосредоточены на продолжении работы с Беларусью. Об этом говорится в распространенном заявлении постоянного координатора ООН в Беларуси Иоанны Казана-Вишневецкий, сообщает БЕЛТА.

"Офис постоянного координатора ООН в Беларуси осведомлен о сообщениях и существующей обеспокоенности правительства Беларуси в связи с программой юридической помощи, осуществляемой на благо некоторых уязвимых групп населения. ООН поддерживает связь с правительством Беларуси по этому вопросу через соответствующие юридические и дипломатические каналы", - говорится в заявлении.

Как подчеркнула Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН и страновая группа ООН, включая все агентства, фонды и программы ООН, работающие в Беларуси, сосредоточены на продолжении работы с Беларусью и на благо Беларуси. "Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с белорусскими властями и соответствующими партнерами в гражданском обществе, в том числе в областях устойчивого развития и прав человека", - отметила она.

Как сообщалось, недавно стали известны подробности злоупотреблений сотрудников системы ООН в Беларуси - нецелевого использования финансовых средств персоналом представительства ООН, о чем ранее в интервью журналистам упоминал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Детали опубликованы на сайте Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Как утверждается в распространенном сообщении, назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в офис постоянного координатора ООН в Беларуси советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия.

В августе 2020 года после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН два сотрудника офиса ООН в Беларуси при полном осознании неправомерности своих действий разработали и реализовали незаконную схему оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан.

"Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность с его осознанного ведома Сергея Дроздовского, директора "Офиса по правам людей с инвалидностью", и при непосредственном участии юриста этого учреждения. Таким образом, белорусские граждане Сергей Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием", - отметили в постпредстве.

Беларусь, как добросовестный партнер, не предавала публичной огласке злоупотребление финансами со стороны отдельных сотрудников ООН, несмотря на то, что выявленные факты нанесли серьезнейший ущерб доверительным и устойчивым прежде взаимоотношениям Беларуси с ООН. "Только желанием угодить западным донорам, развернувшим агрессивную антибелорусскую кампанию в ООН, можно объяснить включение в доклад A/HRC/48/28 информации о Сергее Дроздовском как о лице, преследуемом за сотрудничество с ООН, - подчеркивается в сообщении. - Решив заработать карьерные очки на "белорусской теме", отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу".

При этом факты, подчеркивают дипломаты, говорят сами за себя: международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в положении о персонале ООН. Однако это никак не отразилось на его карьере. В последующем он был трудоустроен в системе УВКПЧ.-0-