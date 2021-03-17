Каждая страна вправе решать свои внутренние дела сама - Се Сяоюн

Китай поддерживает Беларусь в защите независимого курса развития страны и не приемлет вмешательства извне. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, комментируя итоги двух сессий Всекитайского собрания народных представителей и, в частности, решения о совершенствовании избирательной системы специального административного района Гонконг (Сянган) Китая. Дипломат подчеркнул, что каждая страна вправе решать свои внутренние дела сама. Китай, как и Беларусь, противодействует вмешательству извне в дела государства. Он рассказал о том, как антикитайские элементы пытались использовать недостатки избирательной системы в районе, чтобы реализовать цветную революцию, а также о важности принципа "Гонконг управляется патриотами" для долгосрочной стабилизации ситуации в этом специальном административном районе.

- Господин посол, какая реальная необходимость реформы избирательной системы в данном районе Китая?

- Гонконг - специальный административный район Китайской Народной Республики, который был создан более 20 лет назад. До этого его история включала примерно 150-летний период нахождения под британским колониальным господством, поскольку в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и являлся ее колонией согласно Нанкинскому договору.

В 1997 году Китайская Народная Республика вернула свои права на данную территорию, и сейчас здесь реализуются курсы "Одна страна, две системы" и "Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии". Надо признать, что процессы всестороннего демократического развития этого специального административного района идут непросто именно потому, что периодически наблюдаются попытки вмешательства извне.

При поддержке некоторых внешних сил антикитайские элементы в Гонконге попытались использовать недостатки избирательной системы, чтобы реализовать цветную революцию.

Их действия бросили серьезный вызов конституционному порядку Гонконга, угрожали национальной безопасности и управлению районом, привели к расколу в обществе. Представители различных слоев общества были глубоко обеспокоены этим, настоятельно призывая как можно скорее внести соответствующие изменения в нынешнюю избирательную систему. Таким образом, в целях повышения эффективности управления в районе, а также защиты права постоянных жителей избирать и быть избранными в руководящие местные и центральные органы назрела необходимость совершенствовать там избирательную систему. Абсолютно понятно, что принятие такого решения является правомерным и законным.

После возвращения Гонконга в состав Родины здесь строго соблюдаются Конституция КНР и Основной закон данного специального административного района. Учитывая реальную обстановку, Гонконг придерживается принципа постепенного прогресса и неуклонно продвигает развитие демократической политической системы.

- Обладает ли Всекитайское собрание народных представителей полномочиями для внесения изменений в избирательную систему в Гонконге?

- Повторю, что Гонконг - это местный административный район Китайской Народной Республики, и его политическая система, включая избирательную, определяется государством. Конституция КНР гласит: режим специальных административных районов устанавливается с учетом конкретной обстановки законами, принимаемыми Всекитайским собранием народных представителей. Основной закон САР Гонконг был также принят ВСНП, что само по себе показывает: определение избирательной системы района является суверенным актом государства. Таким образом, эти два документа определяют избирательную систему данного китайского региона и отражают решающее право государства.

Хочу обратить внимание, что это полностью сопоставимо и с международной практикой. Так, определение государством местной избирательной системы является общей политической практикой всех унитарных государств. Например, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - квазиунитарное государство, местные избирательные системы всех районов определяются центральной властью и не входят в компетенцию местной автономии.

Французская Республика также является унитарным государством, и одна из статей ее Конституции гласит, что избирательные системы местных советов определяются французским парламентом в соответствии с законами страны.

Китай - унитарное государство. Обратите внимание - курс "Одна страна, две системы" не изменил унитарную государственную структуру Китая. В рамках этого курса государство имеет право законодательной инициативы в отношении специальных административных районов Гонконг и Макао, а также право определения политических систем, в том числе избирательной, право формирования политической власти, назначения важных руководящих кадров.

Хочу обратить внимание, что в процессе изучения вопроса совершенствования избирательной системы Гонконга центральное правительство полностью взаимодействовало с местным правительством, прислушивалось и будет в дальнейшем учитывать мнения местных жителей, представляющих все слои общества.

- Каковы основные принципы для совершенствования избирательной системы Гонконга?

- Цель совершенствования избирательной системы - достижение того, чтобы Гонконг управлялся патриотами, а также установление полного управления этим районом со стороны центрального правительства и обеспечение устойчивости и долгосрочности практики курса "Одна страна, две системы". Суверенитет и административная власть едины и неразделимы. Не существует суверенитета, отделенного от управления. Только истинные патриоты могут поддерживать конституционный строй, сочетать защиту всестороннего руководства центральных органов государства с обеспечением высокой степени автономии района.

Хочу заметить, что нет в мире государства, способного передать управление любой территорией, находящейся под его юрисдикцией, в руки тех, кто совсем не идентифицирует себя со своей собственной страной и нацией, не предан своему государству. Или даже в руки тех, кто агитирует и занимается сепаратистской деятельностью и наносит вред коренным интересам страны.

Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки, где есть не только строгие требования к политической верности государственных должностных лиц, но и четкие требования к политической верности простых граждан. Только те, кто соответствует стандартам политической преданности, могут занимать государственные должности. Люди, баллотирующиеся на государственные должности, почти во всех странах и регионах должны показать свой патриотизм различными способами: они должны быть более патриотичны, чем кто-либо другой. Поэтому данное требование не является уникальным для какого-то одного района, но является правилом, применимым во всем мире.

Кто такой патриот? Отвечу словами Дэн Сяопина: "Патриот уважает свою собственную нацию и искренне поддерживает восстановление Родины без ущерба для процветания и стабильности Гонконга". Действительно, патриоты должны искренне защищать национальный суверенитет и интересы развития, не заниматься деятельностью, которая ставит под угрозу суверенную безопасность государства. Патриот обязательно уважает и поддерживает основополагающую систему государства и конституционный порядок.

- В чем суть предложенных изменений?

- Суть изменений заключается в реструктуризации избирательной комиссии и расширении ее функций, в том числе увеличении числа ее членов с 1200 до 1500, а также избрании главы администрации САР Гонконг и большинства членов Законодательного совета (местного парламента). Важный момент - будет создан комитет по проверке квалификации кандидатов на выборы в местную администрацию. Кроме того, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей уполномочен вносить поправки в порядок избрания главы администрации этого района, а также порядок избрания и процедуру голосования в Законодательный совет САР.

Кроме того, Гонконг должен будет внести соответствующие поправки в свои местные законы, организовать избирательную деятельность должным образом.

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