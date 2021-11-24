Киселев: ЕС и Польша в отношении беженцев демонстрируют жестокость, черствость и двойные стандарты

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС и Польша в отношении беженцев демонстрируют жестокость, черствость и двойные стандарты. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Евросоюз и Польша продемонстрировали жестокость, жестокосердность, черствость, двуличие, двойные стандарты. Потому что сами в конце концов устами Меркель пригласили беженцев к себе, сказав, что мы справимся, мы сильные. А теперь мы видим, что заняли круговую оборону, построили массовую стену из колючей проволоки на территории Европы, на территории Шенгенской зоны, отгородившись друг от друга", - сказал Дмитрий Киселев.

По его словам, Беларусь в этих условиях проявила высшие гуманитарные стандарты. "Беларусь людей поселила, поит, кормит, согревает. А Польша поливала ядовитыми смесями на морозе. Мы все это видели, это видел весь мир, - отметил Дмитрий Киселев. - Беларусь не бомбила Ирак и Сирию. Так что кризис с миллионными беженцами не был устроен Беларусью. Ее открытая правовая позиция была использована, к сожалению, против нее".-0-