ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:20 В Нидерландах закрыли последнюю угольную электростанцию В мире
22:43 У Галапагосских островов потерпела крушение баржа – объявлен режим ЧС В мире
22:12 Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ Общество
22:08 Китай готов обмениваться опытом госуправления с Беларусью - Цянь Хуньшань Политика
22:03 Сукало: цифровизация сделает правосудие более прозрачным и открытым Общество
21:47 МТЗ готовит праздник с пиротехническим шоу и чеканкой монет на счастье Общество
21:41 Матыцин: II Европейские игры придали импульс развитию студенческого спорта Спорт
21:28 Минздрав утвердил график работы больниц и поликлиник на январские праздники Общество
21:22 Венедиктов: президенты Беларуси и России обязательно договорятся Политика
21:17 День белорусской культуры состоялся в польском Люблине Культура
21:10 Минский полумарафон с каждым годом набирает все большую популярность - Ковальчук Спорт
21:07 Все белое! Животные радуются снегу в китайском заповеднике - видео Калейдоскоп
20:54 Возрождение традиций: новогодний республиканский суворовско-кадетский бал прошел в Минске Регионы
20:18 Крутой пошутил о прообразе московской пробки в Минске перед посольством России Общество
19:45 При взрыве на севере Сирии погибли пять человек В мире
19:33 Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет - Крутой Экономика
19:20 Перспективы военного сотрудничества Беларуси и Сербии обсудили в Белграде Общество
19:09 США выделят на оборону стран Балтии $175 млн В мире
19:00 Заявки на участие в конкурсе по спортивному праву принимаются до 8 марта Общество
18:31 Утвержден порядок информационного взаимодействия в национальном сегменте Беларуси Общество
18:27 Определились участницы "Финала четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд Спорт
18:17 Авиакомпании из ОАЭ и Вьетнама заинтересованы в полетах в Беларусь Экономика
18:16 Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий Спорт
18:06 Задержан подозреваемый в "минировании" трех гимназий и школы в Молодечно Происшествия
17:50 Встречу по польским разрешениям на перевозки проведет Минтранс 26 декабря в Минске Экономика
17:49 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине Происшествия
17:48 В Минске во время праздничных мероприятий транспорт будет ходить чаще Регионы
17:39 Минтранс Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году авиарейсов между регионами Экономика
17:36 Глава Boeing подал в отставку В мире
17:35 Новогодний мюзикл Театра эстрады за три дня посетили более 2 тыс. зрителей Культура
Все новости
Все новости
Политика
23 декабря 2019, 22:08

Китай готов обмениваться опытом госуправления с Беларусью - Цянь Хуньшань

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай уверенно выходят на новый этап развития двустороннего сотрудничества. Это отметил сегодня во время выступления на мероприятии в Доме дружбы заместитель заведующего отделом международных связей Центрального комитета Компартии Китая Цянь Хуншань, который с визитом посещает Беларусь 21-23 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Цянь Хуншань подчеркнул, что это его первое посещение Беларуси и оно проходит в теплой и дружественной атмосфере. Представитель ЦК КПК обратил внимание на такие же теплые и дружественные отношения между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, которые являются хорошей основой для развития всего комплекса белорусско-китайского взаимодействия.

"Китай готов обмениваться с Беларусью опытом государственного управления, а также в других сферах, - заявил китайский гость. - Беларусь была в числе первых государств, которые поддержали инициативу "Пояс и путь", и сейчас активно участвует в ее реализации. Знаковым и образцовым проектом на этом пути стал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Цянь Хуншань рассказал о планах по дальнейшему развитию государства и совершенствованию социалистического строя с китайской спецификой. Избранный путь развития Китая приносит очевидные на международной арене результаты. "В ближайшие годы Китай будет укреплять торговое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество со своими партнерами, в том числе с Беларусью", - заверил он.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова отметила, что в последние годы возрос интерес белорусов к Китаю и тем событиям, которые там происходят. Так, важным политическим событием стал 4-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва, во время которого Си Цзиньпин подтвердил открытость страны и готовность к активизации диалога на международной арене. Визит делегации ЦК КПК в Беларусь проходит в рамках реализации данных решений. Нина Иванова выразила уверенность в том, что обсуждение новых тем белорусско-китайских связей заложит хорошую основу для осуществления договоренностей между лидерами двух стран.

В свою очередь заместитель председателя Общества дружбы "Беларусь-Китай" Алина Гришкевич обратила внимание на большую роль народной дипломатии в развитии всего комплекса белорусско-китайского сотрудничества. Так, в Доме дружбы традиционно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на укрепление взаимопонимания между народами двух стран. Многие встречи посвящались ключевым событиям в КНР, к примеру, решениям 19-го съезда ЦК КПК, 40-летию политики реформ и открытости, празднованию 70-летия образования КНР.

На встрече выступили также известные ученые и политологи, которые позитивно оценили современное развитие Китая и белорусско-китайское сотрудничество.

Делегация отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая также провела в Доме дружбы переговоры с руководством Белорусского института стратегических исследований, на которых рассматривались итоги пленума ЦК КПК и возможность обмена опытом в различных сферах.

В мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, представители МИД Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, научная и творческая интеллигенция, деловые круги, руководители общественных организаций, активисты Общества дружбы "Беларусь-Китай", руководство Компартии Беларуси, ректоры вузов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Китай сотрудничество
Новости рубрики Политика
Алексей Венедиктов. Фото из архива Венедиктов: президенты Беларуси и России обязательно договорятся
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС - Макей
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь подготовила свое видение необходимых улучшений в деятельности "Восточного партнерства"
Дмитрий Мезенцев. Фото из архива Посол России: Союзное государство - это пример для практики отношений в ЕАЭС
Фото из архива ЕЭК ЕЭК рассказала о персональном составе новой коллегии
Во время саммита Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году
Главное
Александр Лукашенко и Валентин Сукало Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда
Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами
Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса
Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы
Топ-новости
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет - Крутой
Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания
Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
Минздрав утвердил график работы больниц и поликлиник на январские праздники
Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП
Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ"
В Минске во время праздничных мероприятий транспорт будет ходить чаще
Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года
Минтранс Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году авиарейсов между регионами
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год
Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси
Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси
Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.