Китай готов обмениваться опытом госуправления с Беларусью - Цянь Хуньшань

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай уверенно выходят на новый этап развития двустороннего сотрудничества. Это отметил сегодня во время выступления на мероприятии в Доме дружбы заместитель заведующего отделом международных связей Центрального комитета Компартии Китая Цянь Хуншань, который с визитом посещает Беларусь 21-23 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Цянь Хуншань подчеркнул, что это его первое посещение Беларуси и оно проходит в теплой и дружественной атмосфере. Представитель ЦК КПК обратил внимание на такие же теплые и дружественные отношения между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином, которые являются хорошей основой для развития всего комплекса белорусско-китайского взаимодействия.

"Китай готов обмениваться с Беларусью опытом государственного управления, а также в других сферах, - заявил китайский гость. - Беларусь была в числе первых государств, которые поддержали инициативу "Пояс и путь", и сейчас активно участвует в ее реализации. Знаковым и образцовым проектом на этом пути стал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Цянь Хуншань рассказал о планах по дальнейшему развитию государства и совершенствованию социалистического строя с китайской спецификой. Избранный путь развития Китая приносит очевидные на международной арене результаты. "В ближайшие годы Китай будет укреплять торговое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество со своими партнерами, в том числе с Беларусью", - заверил он.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова отметила, что в последние годы возрос интерес белорусов к Китаю и тем событиям, которые там происходят. Так, важным политическим событием стал 4-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва, во время которого Си Цзиньпин подтвердил открытость страны и готовность к активизации диалога на международной арене. Визит делегации ЦК КПК в Беларусь проходит в рамках реализации данных решений. Нина Иванова выразила уверенность в том, что обсуждение новых тем белорусско-китайских связей заложит хорошую основу для осуществления договоренностей между лидерами двух стран.

В свою очередь заместитель председателя Общества дружбы "Беларусь-Китай" Алина Гришкевич обратила внимание на большую роль народной дипломатии в развитии всего комплекса белорусско-китайского сотрудничества. Так, в Доме дружбы традиционно проводятся многочисленные мероприятия, направленные на укрепление взаимопонимания между народами двух стран. Многие встречи посвящались ключевым событиям в КНР, к примеру, решениям 19-го съезда ЦК КПК, 40-летию политики реформ и открытости, празднованию 70-летия образования КНР.

На встрече выступили также известные ученые и политологи, которые позитивно оценили современное развитие Китая и белорусско-китайское сотрудничество.

Делегация отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая также провела в Доме дружбы переговоры с руководством Белорусского института стратегических исследований, на которых рассматривались итоги пленума ЦК КПК и возможность обмена опытом в различных сферах.

В мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, представители МИД Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, научная и творческая интеллигенция, деловые круги, руководители общественных организаций, активисты Общества дружбы "Беларусь-Китай", руководство Компартии Беларуси, ректоры вузов.-0-