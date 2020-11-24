Китай и Беларусь поддерживают друг друга по ключевым вопросам - Се Сяоюн

24 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай и Беларусь поддерживают друг друга по ключевым вопросам. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, который вручил верительные грамоты главе белорусского государства Александру Лукашенко.

По словам дипломата, Китай считает очень важным сотрудничество с Беларусью.

"В настоящее время китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют очень хорошее развитие. Сотрудничество идет очень динамично и устойчиво", - подчеркнул посол.

Он обратил внимание на регулярные белорусско-китайские обмены на высшем уровне: "Политическое взаимодоверие между нашими государствами углубляется. Страны поддерживают друг друга по ключевым вопросам, которые представляют важность. Сотрудничество в экономике, науке и технике, культуре и образовании также принесло очень плодотворные результаты".

В качестве яркого примера белорусско-китайского взаимодействия глава дипломатической миссии привел такой проект, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Он также отметил крепкую дружбу между народами Беларуси и Китая, которая была подтверждена взаимной помощью и поддержкой в условиях противодействия пандемии COVID-19.-0-