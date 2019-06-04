Макей: Китай - приоритетный торговый партнер для всех стран "Восточного партнерства"

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай является приоритетным торговым и инвестиционным партнером для всех без исключения стран "Восточного партнерства". Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.
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