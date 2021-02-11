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11 февраля 2021, 12:44

Китай на основе всестороннего стратегического партнерства стал одним из ключевых партнеров Беларуси - Русакович

Фото из архива
Фото из архива
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай на основе отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества занял место одного из ключевых политических и экономических партнеров Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА делегат VI Всебелорусского народного собрания доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андрей Русакович.

"Для белорусской стороны важны инициативы Китая по построению глобального общества с единой судьбой и формированием международных отношений нового типа, основанных на равенстве, взаимопонимании и партнерстве", - заявил сенатор.

Андрей Русакович подчеркнул, что глобальный проект КНР "Пояс и путь" предусматривает совершенствование структуры экономического развития евразийского региона, и Беларусь в этом контексте сохраняет свою важную роль.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании отдельно коснулся темы дальнейшего развития стратегического сотрудничества с Китайской Народной Республикой.-0-

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