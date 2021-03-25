Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции - Се Сяоюн

25 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Китай на площадке ООН выступил против принятия антибелорусской резолюции. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн сегодня на встрече с представителями Общества дружбы "Беларусь - Китай", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что на состоявшемся 24 марта в Женеве заседании Совета ООН по правам человека Китай решительно поддержал Беларусь и выступил против принятия разного рода ограничительных мер в отношении нашей страны. Се Сяоюн заверил, что Китай намерен и впредь защищать позицию белорусской стороны. "Мы выступаем против внешнего вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь и уважаем избранный страной путь развития", - заявил он.

Посол назвал взаимную поддержку Беларуси и Китая очень важной составляющей всего спектра белорусско-китайского доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

По его мнению, развитие двусторонних связей носит стабильный характер на протяжении всего периода дипломатических отношений. "Мы сотрудничаем во всех сферах с белорусскими друзьями. Мы - на равных друг с другом и поддерживаем коренные интересы друг друга. Китай на международной арене поддерживает Беларусь, ваша страна поддерживает КНР", - сказал Се Сяоюн.

По его словам, поддержка и взаимодоверие существуют в политической сфере. Развиваются также хорошие контакты в экономической области, что подтверждает и рост взаимного товарооборота за минувший год.

Согласно данным белорусской статистики, по итогам 2020 года Китай стал вторым торговым партнером Беларуси, а взаимный товарооборот составил $4,6 млрд, превысив показатель 2019 года на $0,8 млн. Экспорт белорусской продукции увеличился на 9,4%. При этом драйвером белорусского экспорта в КНР стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, поставки которой увеличились двукратно.

Посол считает важным, что на фоне замедления деловой активности в мире в период пандемии коронавирусной инфекции Беларусь и Китай стабилизировали динамику двустороннего внешнеторгового оборота, обеспечив опережающий рост продаж белорусской продукции на высококонкурентном китайском рынке. Дипломат позитивно оценил сотрудничество в сфере инвестиций. Он назвал хорошими результаты взаимодействия в области народной дипломатии, образования и культуры.

Особое внимание дипломат обратил на взаимную помощь Беларуси и Китая в разгар эпидемии COVID-19, когда страны направили помощь друг другу в самые трудные периоды борьбы с инфекцией. Посол также рассказал, что Китай в феврале прислал 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса. Партия медицинского груза была поставлена в Беларусь благодаря договоренностям глав двух государств. Се Сяоюн сказал, что лично присутствовал, когда в Минске началась вакцинация китайской вакциной.

Посол также проинформировал о том, что важным в жизни Китая событием является 100-летие КПК и предложил организовать в Доме дружбы семинар с участием экспертов, на котором состоится обмен мнениями об истории развития Компартии Китая и ее роли в развитии государства.

Посол высоко оценил работу Общества дружбы "Беларусь - Китай", выразив мнение, что оно является своего рода мостом народной дипломатии в развитии белорусско-китайского сотрудничества. Заместитель председателя Общества дружбы "Беларусь - Китай" Алина Гришкевич проинформировала о проводимых мероприятиях в стенах Дома дружбы, направленных на популяризацию китайской культуры, истории, традиций.

В ходе встречи посол ответил на многочисленные вопросы, касающиеся взаимодействия между Беларусью и КНР и перспектив его развития.-0-

Фото Алины Гришкевич