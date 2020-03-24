Китай намерен продолжить тесно работать с Беларусью для реализации договоренностей на высшем уровне - Цуй Цимин

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай высоко оценивает уровень развития отношений с Беларусью и готов продолжать работать для реализации важных договоренностей на высшем уровне. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Дипломат обратил внимание, что Беларусь и Китай наладили хорошие двусторонние контакты, которые будут развиваться, несмотря ни на какие преграды. "В последние годы под личным руководством Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина двусторонние связи достигли наилучшего уровня за всю историю дипломатических отношений, - выразил уверенность Цуй Цимин. - Наши страны поддерживают частые обмены на высоком уровне. Так, в 2019 году Александр Лукашенко и Си Цзиньпин дважды проводили двусторонние встречи, во время которых достигли общих договоренностей, в том числе по совместному строительству "Пояса и пути". Китай намерен продолжать работать для реализации этих договоренностей".

Цуй Цимин обратил внимание на результаты строительства Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В минувшем году в парке успешно состоялся Международный форум по региональному сотрудничеству и развитию.

Глава дипломатической миссии также упомянул успешную реализацию в минувшем году второго этапа проекта по строительству китайской стороной социального жилья в Беларуси. В эксплуатацию ввели 1854 квартиры в 22 домах.

"Проект помощи Китая по строительству Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Беларуси продвигается интенсивно и последовательно", - отметил Цуй Цимин.

В минувшем году стороны провели Год образования Беларуси в Китае, что свидетельствует о развитии контактов в данной сфере, добавил посол.

Цуй Цимин подчеркнул, что хорошо и налажены межрегиональные контакты. "Все шесть областей и город Минск установили дружественные отношения со многими провинциями и городами Китая", - сказал посол.-0-