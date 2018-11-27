Китай поддерживает Беларусь в процессе по присоединению к ВТО

27 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече собеседники обсудили реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) и подтвердили поддержку обеими странами открытой многосторонней торговой системы, призванной обеспечить стабильную и предсказуемую среду для международной торговли. Стороны согласились с тем, что большое значение приобретает обеспечение в ВТО принципа справедливого развития и уважения интересов развитых и развивающихся стран - участниц многосторонней торговой системы. Цуй Цимин заверил в полной поддержке Китаем Беларуси в переговорном процессе по присоединению к ВТО.

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин рассмотрели ход подготовки мероприятий по подведению итогов Года туризма Беларуси в Китае, которые должны пройти в Беларуси 21-24 декабря. Была отмечена существенная активизация белорусско-китайского взаимодействия по вопросам туризма на межрегиональном уровне и целесообразность дальнейших мер по содействию расширения туристического обмена между двумя странами.-0-