Китай продолжит реализацию внешней открытости и сотрудничества с Беларусью и другими странами - Се Сяоюн

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай продолжит реализацию внешней открытости и предоставления больших возможностей для взаимовыгодного сотрудничества со странами мира, в том числе с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн сегодня в Доме дружбы на научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году исполняется 100 лет со дня основания КПК. Ровно сто лет назад старый Китай оказался на краю гибели и исчезновения как нация. Большое количество людей неустанно было в поиске, но не смогло коренным образом изменить трагическую судьбу народа, претерпевшего сильное угнетение и эксплуатацию. После основания в 1921 году компартия сплотила и привела многонациональный народ Китая к реализации плана по великому возрождению китайской нации, - рассказал глава дипломатической миссии. - После аграрной революционной войны, Войны сопротивления японским захватчикам и Освободительной войны КПК основала Китайскую Народную Республику, полноправным хозяином которой является народ, провела социалистическую революцию, реализовала политику реформ и открытости, успешно проложила путь социализма с китайской спецификой, добилась национальной независимости страны, быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, все большего могущества и процветания государства и благополучия людей и таким образом добилась "китайского чуда" - особого феномена в истории развития нации и даже всего человечества", - заявил посол.

Сегодня Китай стал второй по величине экономикой в мире, крупнейшим индустриальным и торговым государством, второй страной в мире по количеству внешних инвестиций. Се Сяоюн также отметил, что китайцы стали одними из самых сильных в мире по покупательской способности. "Столетие, минувшее со дня основания Коммунистической партии Китая, полностью изменило многострадальную судьбу китайского народа в период новой истории", -заметил он.

Дипломат обратил внимание, что Компартия КНР добилась больших успехов в реализации намеченных планов и получила широкую поддержку со стороны китайского народа. "Наша партии является неотъемлемой частью китайского общества, всегда идет в ногу со временем, концентрируется на решении основных проблем экономического и социального развития Китая, постоянно исследует суть и законы экономического и социального развития, вводит новшества и реформы", - констатировал он.

"Отмечая юбилей основания коммунистической партии в условиях серьезных изменений в мире и глобальных угроз (унилатерализм, протекционизм и гегемонизм, изменение климата, загрязнение окружающей среды, эпидемия инфекционных болезней), Китай под руководством КПК нацелен построить Сообщество единой судьбы человечества и способствовать выстраиванию международных отношений нового типа. Китай будет продолжать придерживаться реализации внешней открытости, обеспечивать более широкое пространство и больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества со странами мира, в том числе с Беларусью", - заявил посол.

Се Сяоюн обратил внимание, что Беларусь - важный всесторонний стратегический партнер Китая. "Беларусь - это страна, которая в числе первых откликнулась на инициативу "Один пояс, один путь" и активно участвует в ней. Мы твердо уверены, что в рамках договоренностей о дружественном сотрудничестве, достигнутых главами двух государств, уровень двусторонних отношений в новую эпоху будет повышаться. Две страны будут и далее углублять взаимодействие в различных областях, а два народа будут работать совместно, чтобы создать лучшее будущее для взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал глава китайской дипломатической миссии.

В своем выступлении на конференции заместитель председателя общества дружбы "Беларусь - Китай", член правления Белорусского союза женщин Алина Гришкевич отметила важность белорусско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Она рассказала, как в составе зарубежной медиаделегации присутствовала на XIX Съезде Компартии Китая, который прошел в октябре 2017 года и стал эпохальным событием в развитии страны. Заместитель председателя общества обратила внимание, что, несмотря на пандемию, Китай успешно выполняет поставленные задачи и демонстрирует миру консолидацию во имя развития и прогресса.

В научно-практической конференции приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский, руководство Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", представители Академии управления при Президенте Беларуси, НАН, Научно-технологического парка БНТУ, Министерства обороны, других министерств и ведомств.-0-