Китай: стабильность экономики и сотрудничество с Беларусью

Китайская Народная Республика в условиях профилактики и борьбы с эпидемией COVID-19 демонстрирует рост экономики по итогам первого квартала, а также увеличение показателей экспорта и импорта. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси ЧЖАО ЦЮЯНЬ, которая коснулась тенденций развития китайской экономики, а также белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества в современных условиях.

- В первом квартале ВВП Китая возрос более чем на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым высоким показателем с 1992 года. Не могли бы вы рассказать об основных тенденциях экономического развития Китая в настоящее время?

- Достижения Китая в области профилактики и борьбы с коронавирусной эпидемией, а также экономического и социального развития по итогам первого квартала очень заметны. Совершенно очевидно, что экономика в начале года стабильно продолжала восстанавливаться, жизнеспособность субъектов рынка повышалась, к тому же мотивация для качественного развития усиливалась. Очень важно, что были сохранены рабочие места, что сказалось, соответственно, на уровне благосостояния населения и на стабильности в обществе.

Коснусь более подробно нескольких основных аспектов. В пользу стабильности на рынке труда свидетельствуют такие цифры: уровень безработицы составил в среднем 5,4%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В городах и поселках было создано 2,9 млн новых рабочих мест.

Отмечено также ускорение роста промышленного производства. К примеру, празднование Китайского Нового года китайскими гражданами у себя в стране способствовало быстрому восстановлению промышленного производства.

В КНР большое внимание уделяется новым источникам энергии, и это мы считаем очень благоприятной тенденцией развития. В первом квартале добавленная стоимость высокотехнологичной обрабатывающей промышленности увеличилась на 31%, а выпуск автомобилей на новых источниках энергии увеличился более чем в 4 раза.

Кроме того, большие усилия направлены на эффективное стимулирование деятельности субъектов рынка. В первом квартале количество новых зарегистрированных субъектов рынка составило 2,7 млн, увеличившись на 86%. Любопытный факт - среднесуточное количество появления новых субъектов рынка достигло 65 900, увеличившись более чем на 73%.

Наряду с этим наблюдается устойчивое восстановление инвестиций и потребления. Так, в первом квартале инвестиции в основной капитал увеличились на 25%, средний рост за два года составил 2,9%. Общий объем розничных продаж социальных товаров широкого потребления возрос на 33,9%.

Хочу обратить внимание и на тот факт, что мы наблюдаем рост деловой активности по многим направлениям. И, конечно же, идет устойчивое повышение уровня жизни населения.

- А какая ситуация с импортом-экспортом?

-В первом квартале общий объем импорта и экспорта товаров Китая увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта и экспорта товаров Китая составил $1303,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,6%.

Экспорт составил более $709 млрд (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 49%), а импорт - $593,6 млрд (увеличение на 28%). Положительное сальдо торгового баланса составило $116,36 млрд.

В целом рост внешней торговли достиг нового максимума с 2011 года. При этом структура торговли постоянно оптимизируется. Всестороннее развитие традиционных рынков позволило добиться хороших результатов, торговые связи с развивающимися рынками стали более тесными, а жизнеспособность частных предприятий возросла.

Хотя это и считается "сезон затишья", но внешняя торговля Китая в первом квартале имела хороший результат в основном вследствие того, что восстановление международного спроса и высокое производственное предложение китайской внешнеторговой отрасли дали совокупный эффект.

В то же время мы ясно видим, что текущее развитие внешней торговли Китая по-прежнему сталкивается со многими нестабильными и неопределенными факторами. Прежде всего, эпидемия остается самым большим неопределенным фактором, глобальные поставки вакцин не сбалансированы, а трансграничные потоки товаров и людей по-прежнему ограничены. Кроме того, политизация торговых вопросов непосредственно влияет на международное производство, предложение и торговые возможности, что нарушает порядок международной торговли. Международная цепочка производств и поставок претерпевает глубокие изменения, что приводит к росту нестабильности.

- Существенный рост в первом квартале этого года отражает устойчивость и стабильную динамику развития китайской экономики, что, вероятно, придает мощный импульс восстановлению мировой экономики...

- Под руководством Центрального комитета Компартии во главе с Си Цзиньпином все региональные ведомства Китая последовательно осуществляют разработанный стратегический план ЦК и Государственного совета, консолидируют достижения в области экономического и социального развития, в области профилактики и борьбы с эпидемией, а также четко проводят макроэкономическую политику.

Мы продолжаем укреплять политику приоритетов в сфере занятости, снижать нагрузку на участников рынка, оптимизировать бизнес-среду, содействовать справедливой конкуренции и обеспечивать высокий уровень открытости для внешнего мира.

Кроме того, активно продвигается новый тип урбанизации, всесторонне реализовываются основные региональные стратегии, осуществляется дальнейшее укрепление научно-технического инновационного потенциала, а также оказывается содействие качественному развитию обрабатывающей промышленности. Осуществляется возрождение сельских районов и модернизация сельского хозяйства, а также активно проводится работа по нейтрализации пиков выбросов углерода в атмосферу.

- В минувшем году, несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, в торговле между Китаем и Беларусью наблюдался рост. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние торгового сотрудничества между двумя странами в этом году?

- Несмотря на то, что эпидемия еще не утихла, торговое сотрудничество между Китаем и Беларусью продолжает сохранять высокую динамику развития. Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Беларусью в первом квартале составил $914 млн, что на 81% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, следует отметить, что торговля сельскохозяйственной продукцией стала изюминкой двустороннего сотрудничества в новых условиях. С января по февраль объем экспорта белорусского продовольствия в Китай удвоился, а переговоры о допуске различных сельскохозяйственных продуктов в Китай ведутся в установленном порядке. Можно сказать, что китайско-белорусское торговое сотрудничество имеет прочную основу и огромный потенциал.

Основываясь на анализе имеющихся факторов, мы полагаем, что экономика Китая, как ожидается, сохранит стабильную и усиленную тенденцию к росту в течение всего года, что, несомненно, является большим преимуществом для углубления торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью.

Хочу обратить внимание, что Китай выстраивает новую модель внутреннего и международного развития, продвигает политику реформ и открытости с более высокой отправной точки, что предоставит больше возможностей для взаимодействия со странами по всему миру, включая Беларусь, и откроет более широкое пространство для дальнейшего сотрудничества.

Китайская сторона готова продолжать работу с Беларусью по расширению ассортимента торговых товаров в торговле, раскрытию потенциала двусторонней торговли, постоянному повышению ее уровня.

Мы уверены, что в течение этого года добьемся нового прорыва в торговом сотрудничестве.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-