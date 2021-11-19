Китай в новую эпоху продолжает исторический процесс великого возрождения китайской нации

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай в новую эпоху продолжает неизменно продвигать исторический процесс великого возрождения китайской нации. Важность этого отметил заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао 19 ноября на международной видеопрезентации (брифинге) итогов 6-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва, который состоялся 8-11 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сун Тао подчеркнул, что важным результатом пленума стало принятие исторической резолюции "Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии". На пленуме было отмечено, что со времени проведения XVIII съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Главные задачи партии - осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК, начать новый поход к реализации цели, намеченной к столетию КНР (2049 год), продолжать двигаться вперед к достижению масштабной цели великого возрождения китайской нации. "Партия ведет за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно устремленной вперед, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности, и добилась больших успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую эпоху", - отмечалось во время видеопрезентации.

Во время мероприятия было обращено внимание, что китайские коммунисты, главным представителем которых является Си Цзиньпин, продолжают соединять основные положения марксизма с конкретной спецификой Китая, с традиционной китайской культурой, придерживаясь идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, научной концепции развития с использованием исторического опыта, накопленного партией со дня ее основания, а также с учетом новых реалий. В этом воплощены идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Си Цзиньпин на основе глубокого научного анализа важнейших теоретических и практических вопросов, касающихся развития партии и государства в новую эпоху, сформулировал ряд новых концепций и новых стратегий управления государством. Речь идет об эпохальных вопросах: в новую эпоху какой именно социализм с китайской спецификой нужно отстаивать, развивать и как это делать; какую именно модернизированную социалистическую державу нужно создавать и каким образом; какую именно марксистскую партию, способную длительное время пребывать у власти, нужно строить и как это делать.

Как было отмечено на видеобрифинге, Коммунистическая партия Китая определила роль Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила управленческую роль его идей о социализме с китайской спецификой новой эпохи. "Это является общим чаянием партии, армии и всего многонационального народа страны и имеет решающее значение для развития Китая в новую эпоху для продвижения исторического процесса великого возрождения китайской нации", - подчеркнули во время мероприятия.

В международной видеопрезентации итогов 6-го Пленума ЦК КПК приняли участие представители различных государств, в том числе Беларуси.-0-