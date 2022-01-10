10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси и, как всегда, поддерживает Беларусь в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям. Об этом говорится в сообщении МИД Китая по итогам состоявшегося телефонного разговора лидеров Беларуси и Китая Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин подчеркнул, что нынешняя международная и региональная ситуация сложна и развивается. Китай и Беларусь эффективно сотрудничают в многосторонних организациях, таких как Организация Объединенных Наций, и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества. "В новой ситуации обе стороны должны продолжать тесно сотрудничать, практиковать подлинный многосторонний подход, поддерживать международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, и обеспечивать международную справедливость и правосудие. Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси и, как всегда, поддерживает Беларусь в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям", - говорится в сообщении по итогам разговора.

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