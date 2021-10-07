Клишевич: Беларуси и Венесуэле нужно искать новые точки для дальнейшего развития сотрудничества

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Венесуэле нужно искать новые точки для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в парламентской плоскости. Об этом заявил журналистам член Постояннной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Кубы Сергей Клишевич. Он принял участие во встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны всегда были близки, особенно хороший фундамент был заложен при президенте Уго Чавесе. И контакты не прекращались, несмотря ни на какие ограничения. Наша страна и Венесуэла, как мы знаем, уже давно находится под международным давлением стран Запада, Соединенных Штатов Америки. Нам надо искать новые точки для сотрудничества, в том числе и в парламентской плоскости. У нас пока еще нет группы дружбы с парламентом Венесуэлы. Нам очень важно в этом вопросе поддержать друг друга. Хотя, конечно же, мы, столкнувшись с несправедливым международным давлением на наши государства, поддерживали друг друга и заявлениями, и на международных площадках", - сказал Сергей Клишевич.

По его словам, экономики двух стран взаимодополняемые. "И нам нужно помогать друг другу. Если нас где-то по каким-то позициям стараются ограничить, нанести ущерб, мы можем без проблем заполнить эти позиции с помощью наших союзников. Поэтому мы должны здесь договориться о каких-то конкретных направлениях сотрудничества, помощи друг другу, оказания содействия, кроме политической поддержки, которую мы оказывали, оказываем и будем оказывать друг другу на самых разных площадках, - отметил парламентарий. - Символизм этой встречи заключается и в самом человеке, политической фигуре, которая сегодня находится у нас в стране. Потому что действительно это человек известный, уважаемый, это родной брат Уго Чавеса, с которым мы начинали наше тесное сотрудничество. И несмотря на дальние расстояния, наша близость проверена временем и, уверен, в этом направлении нам нужно будет и дальше двигаться".

Сергей Клишевич подчеркнул, что нам следует перезагрузить какие-то направления сотрудничества и обсудить новые возможные проекты. "Еще раз повторюсь: у нас хорошие контакты были и есть, их нужно просто сохранить, чтобы на международной площадке вместе бороться с врагами наших государств", - констатировал он.-0-