Клишевич: экономическому взаимодействию Беларуси и Кубы требуется перезагрузка

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическому взаимодействию Беларуси и Кубы требуется перезагрузка, заявил журналистам член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич. Он принял участие во встрече заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича с делегацией зоны специального развития "Мариэль" во главе с генеральным директором, депутатом Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Аной Тересой Игарса Мартинес, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нашего политического взаимодействия, то, безусловно, оно сегодня находится на достаточно высоком уровне. Мы поддерживаем наши страны на международных площадках и встречах, которые проходят в том числе на уровне парламентариев, руководителей наших государств. Что касается экономики, то здесь, конечно, требуется перезагрузка отношений. Надеемся, что с этим визитом мы хорошо продвинемся в этом направлении. Тем более разработана масштабная программа посещения не только промышленных, но и сельскохозяйственных предприятий. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Наши экономики взаимодополняемые. Уверен, мы найдем варианты, как нам выстраивать взаимовыгодные отношения, в том числе в экономической плоскости", - сказал Сергей Клишевич.

Как сообщалось, 11-15 февраля состоялся совмещенный визит Валерия Мицкевича в Панаму и на Кубу. 11-12 февраля как руководитель делегации Национального собрания Беларуси по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом вице-спикер принял участие в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента. В рамках ассамблеи во время своего выступления он донес до латиноамериканских коллег объективную информацию о ситуации вокруг Беларуси, а также провел ряд двусторонних встреч. 14-15 февраля по приглашению парламента Кубы Валерий Мицкевич совершил визит на Кубу. Состоялись встречи в парламенте и Министерстве иностранных дел, посещение зоны особого развития "Мариэль", Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро, Кубинского института дружбы народов.

Сейчас делегация зоны специального развития "Мариэль" посещает Беларусь.-0-