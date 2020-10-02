Клишевич: Евросоюз понимает, что Лукашенко - сильный лидер и вести диалог нужно именно с ним

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе понимают, что Александр Лукашенко - сильный лидер и вести диалог нужно именно с ним. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Обратите внимание, что страны ЕС на белорусском направлении последние два месяца проявляют крайне неоднородную активность. Основная роль в ведении пропагандистской работы, предоставлении материально-технической базы, обеспечении дипломатических контактов оппозиции и снабжении выездными визами активистов принадлежит, в первую очередь, Польше, Чехии и Литве. Достаточно агрессивно, в том числе на уровне официальных заявлений, ранее высказывались иные бывшие страны соцлагеря: Болгария, Румыния, Словакия и другие. Между тем экономические локомотивы Европы, Франция и Германия, до последнего момента реагировали более сдержанно, очевидно, опасаясь реакции России на прямое вмешательство в дела Беларуси. Как итог некоего компромисса внутри ЕС, мы получили персональные санкции против белорусского руководства в количестве 40 человек, среди которых нет Президента Александра Лукашенко. Евросоюз понимает, что это сильный лидер, вести диалог нужно именно с ним", - считает депутат.

По его мнению, Брюссель прекрасно понимает слабость этого инструмента и в целом каких-либо мер для принуждения Беларуси к переговорам в интересах третьих стран. Однако за вывеской любых действий ЕС необходимо учитывать фактор присутствия США в Восточной Европе. В частности, сложилась ситуация, когда те же Польша, Литва, Румыния, Болгария имеют крайне низкий статус в ЕС, в том числе связанный с их недофинансированием и в целом слабым влиянием на принятие каких-либо решений. Это обусловило расклад сил, при котором данные страны охотно действуют по непосредственной указке США, а не Брюсселя, всячески демонстрируя готовность, условно говоря, принять нового американского "хозяина".

"Соответственно, поэтому они всячески обостряют конфронтацию с Россией на белорусском направлении и пытаются дестабилизировать наш регион. Именно с подачи США Польша и Литва агрессивно поддерживают белорусскую оппозицию. В свою очередь, действия США по дестабилизации имеют цель срыва строительства Северного потока - 2 любыми методами, в том числе и через новые санкции ЕС против России, как вариант, в результате международной провокации на территории Беларуси, - рассуждает Сергей Клишевич. - Если же отдельно говорить об эффективности санкций, то европейская дипломатия в последние годы совсем не блещет. Они не смогли успешно разрешить ни один горячий конфликт, например, остановить войну в Южной Осетии или ситуацию на Юго-Востоке Украины. Вероятно, не смогут повлиять и на нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе. В этом ряду дипломатических поражений санкции против Беларуси, уверен, станут еще одним европейским фиаско", - подытожил депутат.-0-