Клишевич: фашистское отношение к мигрантам грозит ростом активности радикальных элементов уже внутри ЕС

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фашистские методы по отношению к мигрантам могут повлечь рост активности радикальных элементов уже внутри Европейского союза. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, комментируя жестокое обращение пограничников Литвы с иракскими мигрантами.

"По итогам инцидента можно спрогнозировать ряд последствий. К примеру, удлинится маршрут и конечная точка переброски мигрантов. Если раньше они сдавались литовским патрулям в приграничных районах, не ставя целью скрытное перемещение, то теперь будут стараться проникнуть вглубь территории Литвы, чтобы их не выдворили вооруженные формирования, которые действуют на границе. Соответственно, если до этого с мигрантами сталкивались в основном сельские жители южных районов Литвы, то теперь круг таких контактов сильно расширится, - отметил парламентарий. - А если литовская сторона и дальше будет допускать фашистские методы по отношению к мигранту - огонь на поражение, избиения, пытки, - это повлечет рост активности радикальных элементов уже внутри Европейского союза. Брюссель рискует получить африканские и мусульманские бунты не только на территории Литвы, но и в ряде европейских столиц, где проживают крупные диаспоры".

Сергей Клишевич подчеркнул, что, если раньше миграция имела мирный характер, то теперь не исключено, что для самозащиты мигранты будут применять подручные средства, зажигательные смеси, холодное оружие и другое.

"Хочу отметить, что с территории Литвы наших граждан в Telegram-каналах подробно инструктировали о методах и формах противодействия правоохранительным структурам. Не исключено, что опыт применения данных инструкций вернется к литовской стороне в новых, неожиданных для нее формах. Отдельный вопрос - это взаимодействие с этническими преступными группировками, которые обеспечивают нелегальный транзит. Мигранты, которые размещены в Вильнюсе (а это центр литовской преступности, наиболее криминогенный регион), активно будут пополнять такие группировки. Таким образом каналы переброски быстро укрепятся, - сказал депутат. - В качестве совета литовской стороне я бы обратил внимание не на мнимые действия Минска по организации миграции, как это подается в литовских СМИ, а на коррупционную составляющую в органах государственной пограничной службы Литвы. Для страны, которая находится под внешним американским управлением, характерны такого рода эксцессы, когда военизированные структуры находятся в состоянии разложения и зарабатывают на крышевании преступной деятельности. Речь не только о нелегальной миграции, но и контрабанде сигарет, топлива, наркотических средств, торговле людьми".-0-