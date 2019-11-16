Кобицкий: у миссии МПА СНГ практически нет замечаний по выборам в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ практически нет замечаний к организации парламентских выборов в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты от МПА СНГ в ходе мониторинга выборов традиционно посещают участки для голосования, где общаются с избирателями, другими наблюдателями, проводят встречи с руководством избирательных органов. "Что касается проведения выборов в Беларуси, то на сегодня у нас практически ни одного замечания", - отметил Дмитрий Кобицкий. Те, что возникают, связаны с различиями в избирательном праве разных стран СНГ.

Продолжая разговор о принципах работы миссии, генеральный секретарь Совета МПА СНГ обратил внимание, что она ведет активную и очень серьезную работу с тем, чтобы все электоральные процессы были полностью и качественно организованы. "Это очень важно для нас как для наблюдателей и для людей, которые должны свое волеизъявление сделать в понятных условиях и по понятным принципам", - резюмировал он.

Аккредитацию на выборах депутатов Палаты представителей получили 49 наблюдателей от МПА СНГ. Они будут работать в Минской и Гродненской областях, Минске, а также на участках, открытых за рубежом.

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва стартовало 12 ноября и завершается сегодня. Явка избирателей за четыре дня составила 27,5%. Основной день голосования 17 ноября.-0-