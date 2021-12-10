Кочанова: Беларусь и Россия вместе смогут решить задачи, стоящие перед нашими народами

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя встреча - великолепная возможность обсудить текущие вопросы, которые нам необходимо решать в ближайшее время. Я глубоко рада тому, что между Советом Республики и Советом Федерации, между нашими сенаторами складываются такие добрые и конструктивные отношения. Это очень важно в нашей работе, поскольку это способствует более доверительному и содержательному взаимодействию между государственными органами", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер поблагодарила делегацию Совета Федерации за оказанную поддержку в ходе 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по недопущению внесения в повестку дня в качестве чрезвычайного пункта резолюции по Беларуси.

"Ваша поддержка для нас очень важна. В этих непростых условиях вместе сможем эффективнее противостоять вызовам современности, которые каждый раз появляются в отношении наших стран, - подчеркнула она. - Вчера вместе с членами Совета Республики посетили пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре возле "Брузгов", провели выездное заседание Президиума в Гродно. Благодарю за поддержку, которую оказывает нам сегодня Российская Федерация. Мы не просто надежные партнеры, но добрые друзья, которые всегда подставят плечо и будут идти вместе".

Председатель Совета Республики обратила внимание, что в реализации программ, подписанных Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на Высшем государственном совете Союзного государства, предстоит большая работа. "В том числе в плане унификации законодательства. Кроме того, мы начинаем подготовку к IХ Форуму регионов Беларуси и России, который планируется в июне. Предложения, которые поступили от Совета Федерации, мы рассмотрели и согласны с предложенной тематикой и датой проведения. Уверена, что вместе мы сможем решить те задачи, которые стоят перед нашими народами", - подчеркнула она.

"Большое спасибо за возможность встретиться. Передаю самый искренний привет от председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, которая высоко ценит профессиональные и личные отношения, сложившиеся между палатами, - подчеркнул Константин Косачев. - Говоря о ситуации на Ассамблее Межпарламентского союза, у нас не было ни тени сомнения, что мы должны в нее включиться самым активным образом".-0-

Константин Косачев

Фото Оксаны Манчук