Кочанова: Беларусь в диалоге с РФ нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в диалоге с РФ нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах. Об этом на заключительном заседании первой сессии Совета Республики седьмого созыва заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году отмечается 20-летие Договора о создании Союзного государства. "В диалоге с российской стороной Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие, и самое главное - на равноправных началах. На этом постоянно акцентирует внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она напомнила о запланированных переговорах президентов Беларуси и России. "Позиция белорусской стороны остается неизменной: развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре. Главное - это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений", - отметила спикер.

"Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году будет направлено на реализацию четырех основных свобод объединения: передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - добавила она.

Форум регионов Беларуси и России Наталья Кочанова назвала ключевым международным мероприятием, который Совет Республики проводит совместно с Советом Федерации. Очередной форум, седьмой по счету, примет Беларусь. "Необходимо провести его на высоком уровне. Мы уже переговорили с Валентиной Ивановной Матвиенко (председатель Совета Федерации. - Прим. БЕЛТА). Готовим письмо, предлагая повестку дня форума и дату проведения. Вероятнее всего, это будет осень. Пока мы это обсуждаем", - проинформировала руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Продолжая тему международного сотрудничества, Наталья Кочанова отметила широкую базу контактов, которую наработал с зарубежными коллегами Совет Республики. "Нельзя допустить, чтобы эти связи ослабли или прервались. Наши международные парламентские встречи должны быть результативными: направленными на увеличение товарооборота с зарубежными странами, расширение белорусского экспорта, реализацию новых инвестиционных проектов", - обозначила задачи спикер. Особое внимание, по ее словам, следует уделить сотрудничеству с партнерами по Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу, СНГ.-0-

Кочанова: нужно ускорить создание Молодежного совета при белорусском парламенте "Он должен объединить наиболее активных и талантливых ребят, которые заинтересованы участвовать в общественно-политической жизни страны, быть полезными обществу", - сказала руководитель Совета Республики.

Кочанова призывает сенаторов быть активнее в соцсетях Председатель Совета Республики отметила, что парламентариев как людей публичных должны слышать, понимать, чем они занимаются, какие задачи перед собой ставят.

Фото Рамиля Насибулина