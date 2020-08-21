Кочанова и Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов ЕС

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств - членов Европейского союза. Такая информация размещена на сайте верхней палаты парламента, сообщает БЕЛТА.

В послании отмечено, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко. Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Беларуси. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность.

Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права. "Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", - говорится в обращении.

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко призвали коллег из парламентов ЕС оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси.-0-

Андрейченко: депутаты открыты к диалогу со всеми гражданами "Я скажу однозначно, что власть работает ради людей. Самое главное сегодня - это, конечно, сохранить государство и стабильность", - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.