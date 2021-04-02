Кочанова: многовековое братство и искренняя дружба неразрывно объединяют белорусов и россиян

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В посланиях Наталья Кочанова отметила, что многовековое братство и искренняя дружба долгие годы неразрывно объединяют поколения граждан двух стран.

"Уроки прошлого показывают нам, что только совместными усилиями, продолжая укреплять наше единство, мы способны ответить на любые вызовы и сохранить мир и спокойствие. Беларусь и Россия проделали большой путь к достижению главной цели - созданию необходимых условий для устойчивого развития, повышения благосостояния и уровня жизни народов. И сегодня, когда международное сообщество переживает сложные времена конфликтов и угроз, наш союз, отмечающий свое 25-летие, приобретает особую ценность", - сообщили в пресс-службе.

В ответном поздравительном послании от Валентины Матвиенко говорится, что сегодня перед двумя странами стоят амбициозные задачи - открывать новые перспективы стабильного развития национальных экономик для повышения благосостояния граждан.

"Совместная работа демонстрирует важность парламентского диалога России и Беларуси, который способствует достижению весомых результатов в работе по реализации всех имеющихся договоренностей, в том числе и в сфере межрегионального сотрудничества, находящегося в центре внимания ежегодного Форума регионов России и Беларуси", - отметила в своем послании председатель Совета Федерации.

Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что "сближение национальных законодательств в рамках Парламентского собрания способствует развитию Союзного государства во благо наших братских народов, повышению качества жизни людей, реализации совместных проектов".

"Кроме того, получены поздравления от заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева и генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Дмитрия Кобицкого", - рассказали в пресс-службе Совета Республики.-0-