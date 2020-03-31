Кочанова о президентских выборах: думаю, они пройдут организованно и слаженно

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные выборы Президента Беларуси пройдут в стране в соответствии с установленными законодательством сроками. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это важное политическое мероприятие пройдет в нашей стране, я думаю, как всегда, организованно, дружно, слаженно, - сказала Наталья Кочанова. - Я работала и в Минске, и в регионе, и знаю активность наших граждан. У меня нет никаких сомнений, что все будет удачно и благополучно".

Вопросы проведения избирательной кампании обсуждались на недавней встрече главы государства с председателем Совета Республики. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимости в переносе президентских выборов нет, они пройдут в соответствии с установленными законодательством сроками.

"Мы в ближайшее время с ЦИК посоветуемся, обсудим наиболее приемлемое время для проведения этой избирательной кампании", - отметила спикер.-0-