Кочанова: отношения между Беларусью и Россией характеризуют очень близких и добрых друзей

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Россией характеризуют очень близких и добрых друзей, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашу страну вы хорошо знаете, поэтому, думаю, что ваша работа в качестве посла придаст новый импульс нашим отношениям и сложившийся уровень нашего сотрудничества будет приумножен, - отметила Наталья Кочанова. - Что можно сказать про отношения Беларуси и России? Наверное, нет в мире таких аналогов, чтобы было такое единение между народами, добрососедство, дружба, братство. Все то, что характеризует очень близких и добрых друзей. С другой стороны, конечно, нет предела совершенству. И нам придется еще много работать над тем, чтобы те вопросы, которые у нас есть, мы решали более эффективно на благо наших народов и наших стран".

Спикер подчеркнула, что Беларусь очень высоко ценит тот политический диалог, который складывается между нашими странами и президентами. "Наши премьер-министры сотрудничают очень плодотворно и тесно. Наши правительства работают достаточно успешно, в интеграционных структурах мы поддерживаем друг друга. Это тоже очень важно, особенно в этот непростой период для наших стран. Когда есть надежное плечо брата, соратника - это очень важно, - сказала она. - У нас сложились очень добрые парламентские отношения. И мы высоко это ценим. Валентина Матвиенко - это наш добрый друг и надежный партнер. Очень хорошей площадкой стал Форум регионов. Мы сейчас готовим восьмой форум, который пройдет в Москве и Московской области. Это хорошая площадка для заключения контрактов, а самое важное - для сотрудничества между нашими регионами и народами. Надеемся, что и этот форум придаст новый импульс нашему взаимоотношению".

Евгений Лукьянов и Наталья Качанова

Наталья Кочанова выразила благодарность России за поддержку в борьбе с COVID-19. "То, что сегодня у нас есть вакцина и мы можем прививать наших людей, - это дорогого стоит. Сегодня мы развиваем вакцину. В ближайшее время надеемся, что будем ее выпускать. Поэтому большое спасибо. Это сейчас очень важно. Как и то, что возобновилось сообщение между нашими странами, более эффективно пошли поезда, больше стало авиарейсов. Это все будет во благо наших стран", - уверена председатель Совета Республики.

По словам спикера, Россия - наш стратегический партнер, с которым мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям. "В прошлом году из-за пандемии просел товарооборот. В этом году уже есть рост. Мы это видим. Что касается гуманитарной сферы, то здесь нужно отметить и взаимодействие наших молодежных организаций и министерств образования. Вообще-то у нас взаимодействуют все структуры, государственные и общественные", - дополнила она.

В свою очередь посол отметил, что наши страны не забывают свою историю. "Потому что народ, который забыл свою историю, не будет иметь будущего. Это прежде всего история наших братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия. Поэтому и применяются столь агрессивные попытки нас развести, противопоставить друг другу. Вместе мы сильны, а поодиночке слабее", - добавил Евгений Лукьянов.

Посол акцентировал внимание, что Россия и Беларусь как страны - учредители ООН лучше многих знают цену мира. "Беларусь понесла колоссальные жертвы в Великой Отечественной войне. Этот каток прошел по белорусской земле, - сказал он. - Не принимают нас, славян. И я говорю не про нашу загадочную русскую душу. Или еще что-то. Мы на самом деле очень простые. Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески. Если это дружба и поддержка. Но когда это все через губу или через колено. Когда нам указывают, мол, вы вначале условия выполните, а потом мы вас по головке погладим - этот период в новейшей российской истории мы уже прошли. Нам не нужно обострение, санкции, внутреннее давление и все остальное. Наша задача, как и у любого нормального государства, - обеспечение достойного социально-экономического положения наших граждан. Это фундамент безопасности каждого государства".-0-

Евгений Лукьянов