Кочанова: Послание служит для всех ориентиром в работе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики открыл сегодня третью внеочередную сессию. Сенаторы, в числе прочего, приняли решение о проведении совместного заседания палат белорусского парламента для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер напомнила, что белорусский лидер никогда не замалчивает проблемы, говорит о них открыто, предлагает пути решения. "Послание - это ориентир в работе для всех: государственных органов, общественных организаций, субъектов хозяйствования и для каждого гражданина", - подчеркнула, открывая сессию, председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"В нем определяются основные направления обеспечения экономического роста, общественной безопасности и правопорядка, социальной защиты, решения демографических и других проблем, укрепления позиций Беларуси на международной арене", - добавила руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Внимание к Посланию традиционно велико. "Обращаясь к согражданам с программным выступлением, глава государства анализирует положение дел, формулирует важнейшие задачи и цели социально-экономического развития на перспективу", - отметила спикер.

Она констатировала, что нынешнее Послание приходится на непростой период. Сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, ее влияние на экономику, политическая кампания - все сошлось воедино. "Да, трудности не обошли нас стороной, но мы не позволили им остановить экономику, нарушить наш привычный уклад. Благодаря грамотным решениям главы государства, слаженным действиям органов власти и самоотверженному труду наших граждан, особенно медиков, мы смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию и минимизировать ее экономические последствия", - сказала Наталья Кочанова.

Предстоящее выступление главы государства она назвала знаковым событием. "Его основной адресат - народ Беларуси - единственный источник государственной власти и носитель суверенитета. Именно ему в ближайшее время предстоит избрать Президента нашей страны. По сути - определить свою судьбу и будущее нашего независимого государства", - убеждена Наталья Кочанова.

Она выразила уверенность, что "граждане Беларуси сделают правильный выбор - проголосуют за сохранение стабильности и эволюционное развитие государства в политической, экономической и социальной сферах".-0-