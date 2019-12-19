Кочанова призывает сенаторов быть активнее в соцсетях

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова считает, что белорусским сенаторам нужно быть активнее в социальных сетях. Об этом спикер заявила на заключительном заседании первой сессии Совета Республики седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что парламентариев как людей публичных должны слышать, понимать, чем они занимаются, какие задачи перед собой ставят. "Все это формирует доверие к власти. Поэтому прошу каждого члена Совета Республики активно работать со СМИ, информировать о своей деятельности и гражданской позиции через социальные сети".

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