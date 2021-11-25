Кочанова: только слаженной работой всех государств и структур СНГ можно достичь поставленных целей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только слаженной работой всех государств и структур СНГ можно достичь поставленных целей, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Наталья Кочанова во время заседания Совета МПА СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня заседания - 23 вопроса. Наталья Кочанова проинформировала членов совета о ходе реализации председательства Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. В выступлении отмечены ключевые мероприятия высшего и высокого уровней, отраслевые мероприятия, проведенные в рамках председательства, принятые решения и достигнутые договоренности.

Особый акцент сделан на необходимости поддержки партнеров по Содружеству, отстаивании принципиальной позиции и общих подходов в условиях внешнего давления, недобросовестной конкуренции, предвзятого отношения, экономических и политических ограничений.

"Наша работа, к сожалению, проходит в максимально неблагоприятных внешних условиях. Так, Беларусь столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением, наглым и циничным вмешательством внешних сил в дела суверенного государства. Попытки дестабилизации обстановки в Беларуси не прекращаются, становятся все более дерзкими и изощренными. Радикализация нарастает - от провокации с самолетом до эскалации миграционного кризиса на границе. Развернута масштабная интенсивная гибридная война, которая сегодня угрожает безопасности всего региона. И может, если не принять соответствующих мер, перерасти в горячую форму противостояния. В такой ситуации крайне важно получать поддержку друзей и партнеров, демонстрировать принципиальность, отстаивать общие подходы в Содружестве", - отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, дальнейшее укрепление СНГ, расширение нашего взаимодействия во всех возможных форматах, выступление с единых позиций и взаимная поддержка на международных площадках помогут справиться с рисками и угрозами национальной, региональной и международной безопасности. "Только совместной, слаженной работой всех государств и структур СНГ можно достичь поставленных целей", - подчеркнула спикер.

В рамках заседания обсуждены вопросы международного наблюдения за выборами и референдумами в отдельных государствах СНГ. Утверждены председатели постоянных комиссий, намечен план работы ассамблеи на 2022 год.

Члены совета подвели итоги проведенных в 2021 году мероприятий: девятого Невского международного экологического конгресса, третьего Евразийского женского форума, шестого международного культурно-образовательного форума государств СНГ "Дети Содружества".

Обсужден ход подготовки к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Мероприятие организуется Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге с участием глав государств и правительств, руководителей парламентов и религиозных деятелей, а также представителей гражданского общества и молодежи.

В 2022 году МПА СНГ отмечает свое 30-летие. В связи с этим советом учреждены юбилейная медаль "МПА СНГ. 30 лет" и памятный знак "МПА СНГ. 30 лет".-0-