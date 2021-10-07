Кочанова: Венесуэла для нас всегда была и остается близкой по духу страной

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэла всегда для нас была и остается близкой по духу страной, заявила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас в Совете Республики. Я обращаюсь к вам как друзьям. Венесуэла всегда для нас была и остается близкой по духу страной, и залогом тому служат те добрые отношения, которые были заложены нашими президентами Александром Лукашенко и Уго Чавесом. Я уверена, что ваш визит придаст новый импульс развитию добрых отношений между нашими странами и народами, - сказала Наталья Кочанова. - В современном мире в этих непростых условиях очень важна взаимная поддержка наших стран на международной арене и в международных организациях. Беларусь и Венесуэла не приемлют вмешательства во внутренние дела наших стран, введение санкций и попытки дестабилизировать обстановку в наших странах".

Спикер подчеркнула, что отношения Беларуси и Венесуэлы имеют прочные основы и фундамент. "И мы будем делать все, чтобы они и в дальнейшем развивались очень плодотворно, - отметила она. - Сегодня вы встречались с Президентом Беларуси. После этого я была на совещании с экономическим блоком, и глава государства четко сказал, что мы должны не просто возобновить добрые отношения по разным сферам жизнедеятельности наших стран, но и превзойти их. Глава государства уже дал поручение отрабатывать визиты, встречи наших президентов", - отметила она.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что весомую роль в развитие двусторонних взаимоотношений должны внести парламентарии. "Мы очень надеемся на возобновление работы парламентской группы дружбы Беларуси и Венесуэлы. Сегодня наши страны, как и всегда, должны быть вместе. Вместе мы можем противостоять тем вызовам и угрозам, которые применяются по отношению к нам. В 2017 году, когда был визит Президента Венесуэлы в нашу страну, мы вели разговор о цветных революциях, которые происходят по всему миру. В прошлом году мы испытали это на себе. Сегодня мы ощущаем вмешательство во внутренние дела нашей страны извне, попытки дестабилизировать обстановку, ввести санкции по отношению к нашим предприятиям. Но это все будет безуспешным. Наш народ, наш Президент - мы выстояли. И в дальнейшем мы будем сотрудничать с теми странами, которые готовы сотрудничать с нами, - констатировала она. - Еще раз хотела бы поблагодарить, что вы сегодня приехали с визитом в нашу страну, и хочу вас заверить в нашей искренней дружбе, добром отношении и надежде, что взаимоотношения между нашими странами будут развиваться плодотворно по всем направлениям. Я очень рассчитываю на доброе сотрудничество между парламентариями наших стран".

"Для нас очень большая честь встретиться с представителями белорусского парламента, - добавил Адан Чавес Фриас. - Сегодня утром состоялась очень важная для нас встреча с Президентом Беларуси. Цель моего визита и делегации, которая меня сопровождает, - прежде всего придать новый импульс нашим отношениям и сделать это как можно более оперативно. Я передал Александру Лукашенко теплый привет от Николаса Мадуро и выразил готовность сделать все необходимое, чтобы придать новый импульс нашим отношениям".-0-