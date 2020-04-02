Кочанова: выборы Президента станут ключевым событием в политической жизни Беларуси в 2020 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы станут ключевым событием в политической жизни Беларуси в 2020 году. Об этом сегодня во время открытия весенней сессии Совета Республики заявила его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевым событием в политической жизни страны станут президентские выборы, ведь мы выбираем будущее нашей страны. Это ответственный период для всех органов власти и нам необходимо принять активное участие в подготовке и проведении этой важной политической кампании", - сказала она.

Спикер подчеркнула, что "выборы должны пройти на высоком организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным законодательством".

Наталья Кочанова отметила, что 2020 год ознаменован рядом знаковых событий. "Мы отмечаем 75-летие Великой Победы - праздник, ставший символом свободы и независимости, близкий каждой белорусской семье. Сохранение исторической памяти о войне, забота о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи - важнейшие направления работы членов Совета Республики, которые необходимо развивать, наполнять новыми проектами", - сказала она.-0-

Кочанова: законы должны быть эффективными и понятными обществу На весенней сессии будет рассмотрено более 30 законопроектов. В их числе - поправки в законы о хозяйственных обществах, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.