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17 июня 2021, 12:22

Кочанова: взаимоотношения Беларуси и Китая выстраиваются на уровне высокого доверия и уважения

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Беларусь Се Сяоюном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь гордится и дорожит добрыми отношениями с великим Китаем. Наши взаимоотношения выстраиваются на уровне высокого доверия, уважения и интереса друг к другу. Прочным фундаментом в наших отношениях являются личные, дружественные контакты лидеров двух стран. Сегодня мы точно можем сказать, что наши отношения вышли на уровень всестороннего, стратегического партнерства, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Для нас Китай - дружественная и родная страна. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям. Думаю, что в 2022 году, когда будет отмечаться 30-летие установления китайско-белорусских дипломатических отношений, мы по достоинству отметим это событие новыми контактами и совместными проектами".

Председатель Совета Республики напомнила, что по итогам видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, которая состоялась 8 июня, стороны обсудили взаимодействие двух стран в экономике, гуманитарной сфере, на уровне общественных организаций. "Мы формализовали предложения о нашем сотрудничестве и отправили по дипломатическим каналам господину Ли Чжаньшу для дальнейшей реализации", - добавила она.

"Для нас очень важно торгово-экономическое партнерство с Китаем. В санкционных условиях Запада по отношению к нашей стране мы понимаем, что нам как никогда необходимо сейчас усилить торгово-экономическое сотрудничество. Мы рады тому, что товарооборот между КНР и Беларусью вырос на 28% - практически до $600 млн, что очень важно для наших стран", - сказала спикер.

Наталья Кочанова обратила внимание на реализуемый совместный проект - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Она отметила, что глава государства 11 июня подписал указ №215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение в нем инвестиционного климата. Документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более.

"Совет Республики является органом территориального представительства, поэтому для нас очень ценно региональное сотрудничество между нашими областями, городами, провинциями. Мы готовы всячески содействовать этому и заинтересованы в реализации предложений от китайской стороны", - выразила уверенность глава Совета Республики.

Наталья Кочанова отметила высокий уровень сотрудничества в сфере здравоохранения. "Когда пандемия пришла в Китай, Беларусь оказала гуманитарную помощь. Кроме того, мы искреннее признательны руководству и народу КНР за поддержку, которую оказывают нам сейчас, когда беда пришла и в нашу страну: это и медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, вакцина", - поблагодарила она.

Се Сяоюн за полгода работы послом в нашей стране отмечает, что политическая, социальная и экономическая ситуация в Беларуси улучшается. "Несмотря на то, что сейчас эпидситуация еще серьезно влияет на мир, белорусская экономика в непростое время получила хорошее развитие. За первые пять месяцев этого года экономика Беларуси получила прирост в 3,1%, что ценно в общем мировом пассивном развитии экономики, - сказал он, обращаясь к Наталье Кочановой. - Огромное политическое событие - Всебелорусское народное собрание - успешно состоялось в феврале и имело важный для страны результат. Благодаря этой эффективной площадке, вы мобилизовали общество, чтобы объединить страну к дальнейшему развитию. Кроме того, сейчас в Беларуси идет хороший процесс для конституционной реформы, что имеет значение для дальнейшего устойчивого развития страны в целом. За все достигнутые успехи, как в политической, социальной и экономической сфере, будучи друзьями белорусского народа, мы искренне рады".

Посол выразил признательность за развитие белорусско-китайских отношений. "Всестороннее, доверительное, стратегическое партнерство между Китаем и Беларусью получает стабильное, плодотворное развитие прежде всего благодаря работе руководства и личной заботе лидеров двух стран. Сейчас наше политическое взаимодоверие укрепляется, как и контакты на высоком и высшем уровнях", - заключил он.-0-

Наталья Кочанова и Се Сяоюн
Наталья Кочанова и Се Сяоюн

Фото Максима Гучека

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