Кочанова: законы должны быть эффективными и понятными обществу

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законы должны работать эффективно, быть понятными обществу. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Совета Республики заявила его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова

На весенней сессии будет рассмотрено более 30 законопроектов. В их числе - поправки в законы о хозяйственных обществах, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Корректировка предстоит законодательству в сфере здравоохранения, нотариальной деятельности и других.

"Законы должны работать эффективно, быть понятными обществу и не нуждаться в частых корректировках. Поэтому мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы на самом начальном этапе подключаться к подготовке законопроектов совместно с депутатами Палаты представителей. Налажен открытый диалог со всеми участниками законотворческого процесса: госорганами, общественными объединениями, представителями бизнеса, науки, экспертного сообщества", - отметила Наталья Кочанова.

Совет Республики использует такую форму работы, как рассмотрение проектов законов на выездных заседаниях постоянных комиссий в регионах с привлечением руководителей местных органов власти, предприятий, а также специалистов, непосредственно работающих на производстве.

Во исполнение поручения Президента Совет Республики оперативно выработал более 50 системных и комплексных предложений по совершенствованию законодательства об административной ответственности. "Большая часть из них поддержана заинтересованными и уже нашла отражение в подготовленных проектах нормативных правовых актов. Мы также активно включились в работу по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны - Конституцию", - сказала Наталья Кочанова.-0-

Фото Андрея Покумейко