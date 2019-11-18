Коледа: некоторые наблюдатели считают себя вправе учить избирательную комиссию проведению выборов

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Некоторые наблюдатели считают себя вправе учить избирательную комиссию, как правильно проводить выборы. Таким мнением поделился сегодня с журналистами председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Коледа, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области за ходом голосования следили 5183 национальных наблюдателя - в среднем по пять на избирательном участке. В регионе также работали международные наблюдатели от миссий СНГ, ШОС, ОБСЕ, аккредитованные представители дипмиссий.

"Хочу сразу сказать, в чем разница между национальными наблюдателями и международными. Международные очень скрупулезно придерживаются кодекса поведения наблюдателя. Как правило, у нас с ними никаких проблем не возникает - они очень аккуратно работают, не вмешиваются в процесс голосования, ведут себя корректно и достойно. Я сам проходил обучение в Берлине и имею сертификат международного наблюдателя. Там усвоил главное: наблюдатель - наблюдает, а не вмешивается в процесс голосования. С отдельной категорией национальных наблюдателей определенные проблемы возникают. Почему-то некоторые из них считают своим правом, а то и долгом учить комиссию, как правильно проводить выборы, вмешиваясь в ее работу. Поэтому какие-то конфликты, споры возникали только с национальными наблюдателями", - отметил председатель облизбиркома.

"Комиссии в массе своей тоже старались максимально корректно работать с наблюдателями. И за всю электоральную кампанию только два наблюдателя были лишены аккредитации. Один - по резонансному случаю в Бресте и один - в Пинске, тоже за вмешательство в работу комиссии", - заметил он.

Инцидент в Пинске произошел на участке для голосования №5. По словам председателя Пинской окружной избирательной комиссии Игоря Берестеня, наблюдатель, который являлся доверенным лицом одного из кандидатов в депутаты, постоянно вмешивался в работу участковой избирательной комиссии и мешал избирателям. "Он вертелся около избирательной урны, чем возмутились и комиссия, и избиратели. Ему сначала сделали официальное предупреждение. Потом он опять начал вмешиваться в работу членов комиссии, обвинять их в том, что они указывают гражданам, за какого кандидата голосовать. Дело в том, что на участок приходили слабовидящие люди, которым просто объясняли, как голосовать с трафаретом. А он это трактовал как давление на избирателей. В конце концов его выставили из участка", - рассказал Игорь Берестень.

Любопытный случай произошел в Барановичах. Участок для голосования №8 только закрылся, а наблюдатель уже ушел, оставив заявление по поводу того, что он не согласен с итогом подсчета голосов. "То есть подсчет еще не начался, но он уже не согласен. Оставил заявление и ушел. Я понимаю, человек торопился, ему некогда было. Может, еще где-то надо было что-то написать. Такое сразу показывает определенное отношение: жалоба написана на итог голосования, которого еще нет", - сказал Александр Коледа.

В целом же председатель областной избирательной комиссии положительно оценил результаты электоральной кампании в регионе, отметив высокую явку избирателей. По его словам, все обращения в избирательные комиссии будут рассмотрены в соответствии с законодательством, но их наличие не повлияет на исход выборов в округах.-0-