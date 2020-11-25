Коллегии МИД Беларуси и России проведут 26 ноября совместное заседание

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России 26 ноября проведут в Минске совместное заседание. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Заседание пройдет под руководством глав МИД Владимира Макея и Сергея Лаврова.

Как ранее рассказали в Министерстве иностранных дел России, стороны обсудят выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства, включая координацию действий в международных организациях, сотрудничество в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Дипломаты также обменяются мнениями об отношениях с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективах формирования большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов.

По итогам заседания планируется подписание нескольких совместных документов.-0-