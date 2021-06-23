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23 июня 2021, 18:24

Компартия Беларуси призвала все прогрессивные силы поддержать страну в борьбе с санкционным давлением

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси приняли заявление в связи с планируемым введением секторальных санкций Европейским союзом. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК и Совете Компартии.

"После развала Советского Союза западные политические режимы во главе с США продолжают демонтаж завоеваний социалистической системы, в том числе и в собственных государствах. Для демонстрации якобы "безальтернативного пути" неолиберального развития блокируются и подавляются любые режимы левой, социалистической ориентации, которые отстаивают свой собственный путь развития, не связанный с внешним управлением. По сути, сегодня в такой форме действует новая колониальная система, где прямой военный контроль уступил место экономическим, дипломатическим, технологическим, информационным и иным инструментам зависимости", - говорится в заявлении.

Результаты многолетнего вмешательства и экономической блокады со стороны Запада можно увидеть на современных примерах Сирии, Венесуэлы, Кубы, Ирака, Ливии. "Конечная цель такой политики - получение активов и сырьевых ресурсов, бесплатной рабочей силы, а также создание на территории бывших суверенных государств так называемых "зон контроля", где не действуют и не применяются международные законы, искусственно поддерживаются каналы наркотрафика и очаги террористических группировок. Мы не хотим такой судьбы для своей страны. И мы не имеем никаких иллюзий относительно целей западных государств - инициаторов секторальных санкций против Беларуси. По сути, это новый этап гибридной агрессии, которая ведется против нашего государства уже больше года", - отметили в Компартии.

Причины таких действий для коммунистов очевидны. "В условиях затяжного финансово-экономического кризиса капитал сегодня, как и прежде, ищет те или иные способы передела рынков, в том числе в Восточной Европе. Как показывает мировая история, самые простые и действенные средства капитала - это война, управляемый локальный конфликт, длительный гуманитарный кризис, которые уничтожают средства производства и обрушивают промышленную структуру экономики. Это уже произошло на территории Украины, Грузии, Молдовы, что послужило для нас уроком. При этом в отношении Беларуси мы видим, что секторальные санкции вводятся исключительно по тем позициям, где идет конкурентная борьба на рынках Европейского союза - от автомобилестроения до нефтехимии. Вместе с тем данные санкции имеют основную политическую задачу - демонтаж белорусских государственных валообразующих предприятий, а значит, - и социального государства, социальных гарантий для населения, которые формируются из налоговой базы этих предприятий", - подчеркивается в заявлении.

Однако цель, которая заявлена организаторами секторальных санкций, а именно повлиять неким образом на политический режим в стране, является лишь формальным предлогом для защиты их внутреннего рынка и разрыва устоявшихся кооперационных связей с нашими предприятиями. Это примерно та же схема, которая ранее применялась в торговой войне, инициированной США против КНР, где политика была лишь формальным поводом для решения собственных экономических задач.

"Пакет санкций объединенной Европы цинично принят в 80-ю годовщину со дня нападения фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. Видимо, политические уроки Второй мировой войны не усвоены, и международный капитал, используя восточноевропейские националистические режимы, вновь нацеливается на богатые сырьем и ресурсами территории Российской Федерации. Для этого на начальном этапе агрессии по периметру России создаются очаги нестабильности, призванные превратить ее границы в неконтролируемые и небезопасные "серые зоны". Беларуси в этой схеме уготована исключительно роль буферного государства, потенциального источника угрозы для Российской Федерации и плацдарма для военных формирований НАТО, - добавили в Компартии. - Мы призываем граждан других государств, представителей международных организаций и все прогрессивные силы поддержать Беларусь в ее борьбе с санкционным давлением за право самостоятельно и суверенно определять курс своего развития".-0-

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