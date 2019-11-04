"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" были вырваны из контекста. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости .

В публикации отмечается, что ранее белорусский лидер в интервью казахстанскому агентству "Хабар", вспоминая о многочисленных войнах, затронувших Беларусь, заявил, что "это не наши были войны, мы тем не менее горя хлебнули". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное высказывание странным. Глава российского правительства подчеркнул, что недопустимо бросать тень на подвиг предков - героев, защищавших родину. "Наши отцы и деды защищали нашу землю, это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова", - сказал Дмитрий Медведев.

По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о "чужих войнах".

"Реакция, надо сказать, очень неожиданная. И неожиданность ее заключается в полном искажении сути", - заявила пресс-секретарь Президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает "все эти войны - не наши войны".

"Все предельно ясно: говоря об этом, Президент имел в виду, что навоевались - и Беларусь, и Россия - хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов", - сказала она.

По мнению Натальи Эйсмонт, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то "делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды". Она также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.

"Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания", - сказала пресс-секретарь белорусского лидера.

Она призвала Москву и Минск решать эти вопросы, а не вспоминать "седые времена".

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что "главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?" "С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, - приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это - вопрос пока риторический", - заключила она.

Как сообщалось БЕЛТА, в интервью телевизионному информационному агентству "Хабар" глава белорусского государства высказался на тему обретенной Беларусью и Казахстаном независимости, возможности самостоятельно планировать и создавать жизнь внутри страны. "Сейчас мы сами решаем эти вопросы. Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное - Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?" - сказал Президент в интервью.-0-