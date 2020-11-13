Кондрашов: политиков такого калибра, как Александр Лукашенко, в мире осталось мало

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политиков такого калибра, как Президент Беларуси Александр Лукашенко, в мире осталось мало. Такое мнение выразил журналистам первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов после интервью с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разговор порадовал тем, что был совершенно искренним и очень эмоциональным. Мне казалось, что в разговоре с нами Александр Григорьевич не выбирает слова, не прячется за какими-то дипломатическими шторкам, а рубит как есть", - сказал Андрей Кондрашов.

По словам руководителя ВГТРК, политиков такого калибра, как нынешний Президент Беларуси, в мире осталось не так много. "Если оглянуться, это считаные люди. А если уж посмотреть на Европу, то вообще плакать хочется: что ни новый человек, то какой-то мелкий политиканчик. Александр Лукашенко - крупная фигура, и то, что он рубит с плеча, ему как раз позволительно, потому что за этой силой есть его собственный большой опыт", - подчеркнул он.

Делясь мнением об интервью, Андрей Кондрашов заявил, что в СМИ будет много громких заголовков. По его словам, отвечая на вопросы, Президент, в частности, высказался о своем отношении к транзиту власти и переговорам с оппозицией, сотрудничестве с Россией и другими странами-партнерами.-0-