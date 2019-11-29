Конференция к 20-летию подписания Договора о создании СГ пройдет в Москве 10 декабря

29 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Научно-практическая конференция "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" пройдет 10 декабря в Москве. Она приурочена к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства, выступающем организатором мероприятия.
Конференция соберет около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания запланированы шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
В числе спикеров мероприятия заявлены государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол Беларуси в России Владимир Семашко, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, генпрокурор Беларуси Александр Конюк, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, замглавы МИД России Александр Панкин, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович, представители исполнительных, законодательных и региональных органов власти Беларуси и России.-0-