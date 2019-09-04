Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска ответов на новые террористические угрозы - МИД

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска эффективных ответов на новые террористические угрозы. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас по итогам конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Понятно, что результат этого мероприятия не будет мгновенным, это долговременные совместные усилия, о конечных итогах которых говорить пока рано. Но можно смело вычленить промежуточные результаты и их практическую составляющую", - отметил Андрей Дапкюнас.

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