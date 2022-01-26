Конюк: действия ОДКБ уже остудили многие горячие головы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решительные действия Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Казахстане уже остудили многие горячие головы. Об этом заявил посол Беларуси в Армении Александр Конюк в интервью медиахолдингу "Иравунк", передает корреспондент БЕЛТА.

"За этой организацией будущее. Она показала, что, если в наших странах существуют проблемы, которые вызваны внешними причинами или событиями, она не останется в стороне, обязательно поможет. И это произошло. Я думаю, что так будет и впредь. И это остудит и уже остудило многие горячие головы, которые, возможно, строили какие-то свои планы", - отметил Александр Конюк.

Дипломат подчеркнул, что значение ОДКБ для обеспечения безопасности в регионе трудно переоценить. "Я уверен, что она будет развиваться. И дай бог, чтобы она была, иначе сложно будет", - добавил посол.-0-