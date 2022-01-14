Конюк: Германия, которая уничтожала белорусов на войне, теперь вводит санкции и фактически нас доуничтожает

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия, которая уничтожала белорусов на войне, теперь вводит санкции и фактически пытается доуничтожить страну. На это обратил внимание посол Беларуси в Армении Александр Конюк в интервью информационной компании "АрмИнфо", сообщает БЕЛТА.

"Мы вернулись к теме геноцида белорусов, считайте, вынужденно. Нас своими санкциями вынуждают напомнить цивилизованному миру, что Беларусь в борьбе с германским фашизмом потеряла треть своих граждан. Фашистские подонки пришли на нашу землю, сжигали дома, вешали людей, уничтожали их, сжигали их живьем", - сказал Александр Конюк.

Посол напомнил, что эту тему поднял Президент Беларуси. Глава государства упрекнул, что в стране все очень индифферентно относились к этой странице в истории страны.

"А теперь смотрите, что происходит: уже оказывается не СССР победил германский фашизм. Теперь Германия, которая белорусов уничтожала во Второй мировой, начинает вводить секторальные санкции и фактически нас доуничтожать, - отметил дипломат. - Поэтому мы очень серьезно занялись этим вопросом. Созданы специальные подразделения в Генпрокуратуре и Следственном комитете, которые этим занимаются. Возбуждено уголовное дело, направлены представления и просьбы иностранным партнерам о правовой помощи, в частности с теми, с кем у нас заключены соответствующие конвенции. У нас очень серьезно эта работа началась. А в любом случае это так: народ, который не помнит своей истории, обречен".-0-