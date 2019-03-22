Конкретная работа Беларуси и России даст больше результатов, чем публичные дискуссии - Макей

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Конкретная рутинная работа Беларуси и России даст больше результатов, чем публичные дискуссии. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, который сегодня вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посещает мемориальный комплекс "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что поддерживает заявление МИД России относительно заочной дискуссии внешнеполитического ведомства Беларуси с послом России Михаилом Бабичем. "Мы уже говорили нашим друзьям и партнерам о том, что надо не заниматься пустой болтовней, как говорят некоторые фигуранты, а заниматься конкретной рутинной работой", - подчеркнул он.

При этом министр обратил внимание, что не стоит выплескивать в публичное пространство те или иные спорные вопросы. "Каждый раз, когда я прихожу на работу и включаю "Россия 24", вижу бегущей строкой: Россельхознадзор закрыл четыре предприятия или еще что-то там", - пояснил он. По мнению Владимира Макея, вместо того, чтобы предавать это огласке, лучше связываться напрямую и работать над устранением тех проблем, которые иногда появляются в двусторонних отношениях.-0-